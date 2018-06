François en Jeanne vieren zeventigste huwelijksverjaardag 08 juni 2018

02u32 0

In woonzorgcentrum Sint-Antonius hebben François 'Papi' Vanbattel (90) en Jeanne 'Mami' Van Cutsem (92) hun platina bruiloft gevierd. Ze leerden elkaar kennen toen ze 16 jaar waren. Hij was zelfstandig kraandraaier en werkte tot zijn 70ste. Zij was boekbindster. Hij speelde voetbal en tennis. Het koppel kreeg twee kinderen, vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. François weet zijn tijd goed te gebruiken, met een grote tuin die onderhouden moet worden. Bovendien bezoekt hij zijn Jeanne dagelijks.





(SMH)