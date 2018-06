François en Gabriella zestig jaar getrouwd 19 juni 2018

02u27 0

François Ots (82) en Gabriella Van Eeckhoudt (84) hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bal. Hij werkte als zelfstandig schrijnwerker, zij ging aan de slag in een wasserij. Hun gezin groeide met drie kinderen, zes kleinkinderen, en een achterkleinkind. François was 24 jaar lang voorzitter van KV Zuun, de ploeg waar hun zonen speelden. Gabriella waste al die jaren de uitrusting. Samen genieten ze nog graag van een bezoekje aan de markt in Halle.





(SMH)