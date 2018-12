Fotoclub Vizier organiseert grote digitale fotowedstrijd Bart Kerckhoven

06 december 2018

07u28 3 Sint-Pieters-Leeuw Fotoclub Vizier in Ruisbroek organiseert opnieuw een festival met mooie beelden, maar er wordt ook een grote digitale fotowedstrijd georganiseerd.

Elke amateurfotograaf kan meedoen aan de wedstrijd en mag het thema van de foto’s zelf kiezen. Er wordt ook een Speciale Prijs Pieter De Boeck toegekend voor het thema Kinderen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per vijf beelden. Het aantal beelden per deelnemer is wel beperkt tot 10. De beelden moeten in jpg-formaat afgeleverd te worden. De afmeting van een beeld in landschapsformaat moet 1024 pixels op de langste zijde bedragen. De afmeting van een beeld in portretformaat moet 768 pixels op de langste zijde bedragen. De maximale bestandsgrootte is 4 MB. en het kleurprofiel is sRGB. Meer informatie op openvizier@gmail.com. Foto’s insturen kan tot 15 januari.

De winnaars worden dan bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Digifestival op 9 februari dat start om 20 uur in zaal Ons Huis op de Fabriekstraat 9 in Ruisbroek.