For the Record draait opnieuw 24 uur plaatjes voor goed doel Bart Kerckhoven

17 december 2018

15u03 1 Sint-Pieters-Leeuw Het dj-collectief For the Record draait komend weekend opnieuw 24 uur lang plaatjes voor twee ploegen die mee fietsen in de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker.

Op zaterdag 22 december om 16 uur beginnen de mannen voor de tweede keer aan hun 24 uur durende dj-set. Het principe is simpel en blijft hetzelfde als afgelopen jaar. Voor een donatie van minstens 1 euro kunnen mensen zelf een plaatje kiezen uit de verzameling vinylplaten van For the Record en dit 24 uur lang. Al het verzamelde geld zal achteraf geschonken worden aan vzw Nidasjtere en Gummiekits. Zo wordt hun deelname aan de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker gesponsord. Alles vindt plaats in Café ’t Leeuwke aan de Rink. De muziek zal ook te horen zijn op het kerstdorp achter de bibliotheek en tijdens de Kerstcorrida die ook plaatsvindt diezelfde avond.