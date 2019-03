Filmpje met blote vrouwen leidt tot woedeaanval WHW

04 maart 2019

13u20 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot 6 maanden cel voor partnergeweld. Hij ging door het lint nadat zijn vrouw een opmerking had gemaakt over een seksueel getint filmpje dat hij in aanwezigheid van hun kinderen aan het bekijken was.

In 2016 was het koppel na een relatie van 13 jaar in alle vriendschap gescheiden. Op 18 mei 2017 zette ze de kinderen af bij haar ex-man in Sint-Pieters-Leeuw en stelde ze meteen voor om te koken. Alles ging goed, tot de man een Youtubefilmpje opzette waarin blote vrouwen te zien waren. Ze maakte hierover een opmerking waarop hij eerst niet reageerde. Pas als de 3 kinderen in bed waren gelegd ging hij door het lint. Hij greep haar bij de arm en gaf haar een klets in het gezicht. Pas toen de oudste dochter naar beneden kwam kalmeerde hij. “Dergelijk gedrag kan echt niet door de beugel”, aldus de rechter.