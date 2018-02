Fietsen in dreef Coloma 27 februari 2018

Fietsers kunnen binnenkort ook door de hoofddreef van het Colomadomein rijden. Tot nu toe was dat verboden omdat het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos dat te gevaarlijk vond omdat ook heel wat wandelaars door de dreef stappen. "Die dreef staat op bereikbaarheidskaarten van de basisscholen Don Bosco en Den Top", legt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) uit.





"Het geeft al jaren een veilige route aan om te voet of met de fiets naar school te gaan maar je moest dan wel afstappen en met de fiets aan de hand door de hoofddreef stappen. We vonden dat absurd en daarom hebben we besloten fietsers toe te laten in samenspraak met Natuur en Bos. De fietsers mogen wel niet te snel rijden zodat voetgangers niet in gevaar gebracht worden." (BKH)