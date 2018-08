Ferdinand en Trinette vieren 50 jaar huwelijk 07 augustus 2018

Ferdinand Kimpe (77) en Trinette Lichtert (70) uit de JB Troucheaustraat hebben hun gouden huwelijk gevierd. Ferdinand groeide op in Lo, Trinette in Kester. Ze leerden elkaar kennen op een boerenbal in Herfeingen. Ferdinand werkte het merendeel van zijn loopbaan bij GoodYaer en nadien een tijdje bij Makro. Trinette bleef thuis om voor zoon Bernard en twee jaar later voor dochter Myriam te zorgen. Het gezin trok regelmatig naar Bredene en Klemskerke aan zee. Daar deden ze lange wandelingen. Op de camping waren ze graag geziene gasten die konden genieten van uren durende aperitieven en gezellige etentjes. Met het gezin bezochten ze alle kerkhoven, kerken en monumenten in West-Vlaanderen. Nu genieten ze van een citytrip, etentjes en bezoeken aan familie in België en Frankrijk. Ze doen niets liever dan hun kleinkinderen Julie en Seppe verwennen.





(SMH)