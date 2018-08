Félix en en Yvette zijn diamanten koppel 09 augustus 2018

Félix Verhoeven (82) en Yvette Deschodt (82) uit de Brusselbaan in Sint-Pieters-Leeuw vierden hun diamanten huwelijk. Félix is afkomstig uit Wezembeek- Oppem en Yvette groeide op in Leeuw. De papa van Félix was politieman en verhuisde naar Leeuw. Félix ging melk halen bij Walravens en daar was toevallig ook Yvette. Zo leerden ze elkaar kennen. Nadien zagen ze elkaar op de boerderij of op kermissen aan de Dikke Linde. Félix begon een opleiding tot straaljagerpiloot en haalde op zijn 21ste zijn brevet in een F104. Zo verhuisden ze naar Kleine Brogel. Het gezin kreeg de zonen Erik en Walter en dochter Kristel. Na 10 jaar Top Gun verhuisden ze naar Moorsel, waar Félix officier werd bij de 15de Wing (C130). Nadien werkte bij de NAVO in Duitsland. Hij ging uiteindelijk op pensioen als Kolonel Vlieger. Ze verloren hun hart in Frankrijk en trokken jaarlijks naar hun stulpje in de streek Les Cevennes. Daar waren ze lid van het feestcomité en organiseerden ze jaarlijks een feestdag voor alle Belgen. Ondertussen verkochten ze hun verblijf om dichter bij de kleinkinderen Nick, Jill, Anouk, Arno en Ines te wonen. Beiden zijn lid van Okra en van de Country Line Dancing.





(SMH)