Feestvierders mogen te voet gaan na wilde trouwstoet Bart Kerckhoven

05 november 2018

13u22 2 Sint-Pieters-Leeuw Enkele feestvierders hebben maandag in de Halse politierechtbank een boete en rijverbod gekregen nadat ze het te bont gemaakt hadden in een trouwstoet. Zo negeerden ze zelfs agenten die hen aanmaanden om te stoppen.

De gasten van het bruidskoppel reden op 29 september luid toeterend rond in Sint-Pieters-Leeuw. Maar daar bleef het niet bij. Zo reden ze ook met hun wagen over het voetpad. Buurtbewoners waren het kabaal al snel beu en alarmeerden de politie. Uiteindelijk moesten agenten de feestvierders klemrijden, nadat die eerst nog enkele bevelen negeerden.

“Ze mogen feesten hoe ze willen”, aldus politierechter Dina Van Laethem. “Wij willen hun cultuur respecteren, maar dan moet ze wel ook de verkeerswetgeving respecteren.”

Drie beklaagden kregen elk een boete van 180 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Opvallend was dat één van hen zich als passagier misdragen had. Zo hing hij uit het raam van de wagen en negeerde hij, net als de anderen, de bevelen van de inspecteurs. Omdat hij zo ook andere weggebruikers in gevaar bracht, kreeg hij ook een rijverbod.

Bij de beklaagden was ook een vrouw die beweerde dat zij niet achter het stuur zat. De rechter besloot om haar vrij te spreken.