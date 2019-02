FC Negenmanneke in rouw na dood van clubicoon Guy Saintes (82) “FC Negenmanneke was zijn tweede familie. Guy leefde voor zijn voetbalclub” Bart Kerckhoven

19 februari 2019

16u40 0 Sint-Pieters-Leeuw Voetbalclub FC Negenmanneke rouwt om de dood van Guy Saintes. De oprichter van de derdeprovincialer overleed maandag op 82-jarige leeftijd. Een halve eeuw lang was clubicoon Guy een graag geziene figuur op de club. “Hij leefde voor FC Negenmanneke”, vertelt bestuurslid Nadine Renders. “Vijzen indraaien, lijnen trekken of ballen oppompen… Niets was hem te veel.”

“Le ballon, le ballon!” Wie bij FC Negenmanneke speelt zal de kreet van Guy Saintes ongetwijfeld al ooit over het veld horen rollen hebben als er weer eens bal over de netten vloog. Guy was de laatste jaren vooral terreinverzorger van de familieclub. Maar ook als bestuurslid stond hij jaren paraat. Hij was erevoorzitter maar ook jarenlang ondervoorzitter. “Hij was de oprichter van onze club”, zegt Nadine Renders. “Eind jaren zestig maakte hij zo de beginjaren van FC Negenmanneke mee, nog voor in 1971 de club echt geregistreerd werd bij de Belgische voetbalbond. Hij draaide jarenlang mee in het bestuur maar hij stak echt de handen uit de mouwen. Tot vorig seizoen was hij nog terreinverzorger en maakte hij nog de titelviering mee in vierde provinciale. Hij hielp ook nog mee op het jeugdtornooi dat we organiseerden. Hij sukkelde toen met zijn gezondheid en besloot er een punt achter te zetten. Maar dat we zo snel van Guy afscheid zouden nemen hadden we niet verwacht.”

Guy beschouwde FC Negenmanneke dan ook als zijn tweede familie. In augustus 2015 overleed zijn vrouw. Voor Guy was dat een zware klap om te verwerken maar zijn werk op de club hield hem overeind. “Hij was een beer van een mens maar toen kreeg hij het wel moeilijk. Hij vertelde vaak dat hij blij was dat hij op de club kon meehelpen om dat verlies te verwerken.”

Bij FC Negenmanneke zal deze week stilgestaan worden bij de dood van het clubicoon. Tijdens de wedstrijden zal er een minuut stilte gehouden worden ter ere van de oprichter. “Iedereen kende Guy”, zegt Nadine. “Er zijn hier jeugdtrainers aan de slag die destijds hun eerste stappen op het voetbalveld zetten toen Guy al aan de zijlijn stond. We zullen de goede herinneringen aan hem koesteren. Maar we gaan hem vooral nooit vergeten. Hij heeft voor altijd een plaatsje in ons hart.”

Guy verloor maandag de strijd tegen kanker. Familie en vrienden nemen nu donderdag 21 februari om 9.15 uur afscheid van hem in het crematorium in Ukkel.