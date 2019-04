Families van gesneuvelde soldaten krijgen banners mee naar huis na herdenking van Eerste Wereldoorlog Bart Kerckhoven

10 april 2019

12u44 0 Sint-Pieters-Leeuw Verschillende families van soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog haalden in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw de banner op waar hun familielid de voorbije maanden op prijkte in het Leeuwse straatbeeld.

De banners hingen op in de straten die genoemd werden naar de soldaten die sneuvelden. Onlangs lanceerde het gemeentebestuur een oproep aan geïnteresseerden om nadien de banners een nieuwe thuis te geven. “Door deze mooie banners een nieuwe thuis te geven, brengen we ook ons laatste eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Jan Desmeth (N-VA). “Dat de interesse groot was, blijkt uit de vijfenveertig personen die zich meldden voor de tweeëntwintig beschikbare banners. Familieleden kregen voorrang op inwoners van de straat, vernoemd naar de soldaat en zij kregen op hun beurt voorrang op alle andere geïnteresseerden. Acht van de banners krijgen een nieuwe thuis bij een familielid van de overleden soldaat. Zeven banners vinden een thuis bij een inwoner van de straat die naar de soldaat werd vernoemd en de overige zeven banners komen terecht bij andere geïnteresseerden.”

De mensen die naast een banner grepen kregen nadien nog een kleine replica mee naar huis van de banner die ze graag wilden.