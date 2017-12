Extra subsidie voor werken tegen wateroverlast 02u25 0 Sint-Pieters-Leeuw Wie werken uitvoert aan gebouwen om wateroverlast te voorkomen, kan in Sint-Pieters-Leeuw rekenen op een extra subsidie.

Vandaag subsidieert de provincie Vlaams-Brabant tot vijfenzeventig procent van de kosten van die werken, met een in te brengen maximum van 10.000 euro. Het gemeentebestuur levert nu zelf nog een extra inspanning en voegt daar vijftien procent aan toe, waardoor er tot 9.000 euro subsidies aangevraagd kunnen worden. De extra toelage is één van de maatregelen die het gemeentebestuur neemt in de strijd tegen wateroverlast, nadat in juni 2016 op het hele grondgebied opnieuw huizen onder water liepen. (BKH)