Extra maatregel tegen botulisme: geen water uit Zuun 09 juli 2018

02u35 0

Er mag voorlopig geen water mee uit de Zuun gehaald worden nadat vorige week werd vastgesteld dat er botulisme is uitgebroken. De ziekte treft vogels en vissen en intussen zijn er al heel wat kadavers teruggevonden. De Zuunbeek en de wachtbekkens langs de rivier waren al sinds donderdag verboden terrein voor iedereen, maar burgemeester Luc Deconinck (N-VA) vaardigde nu een extra besluit uit. Er mag geen water opgehaald worden uit de Zuun, maar ook niet uit de wachtbekkens van de Zuun en de waterlopen die in de Zuun uitmonden. Het debiet van de beek is extreem laag, waardoor de temperatuur gestegen is tot zelfs 27 graden op sommige plaatsen. Daarom moet koste wat kost vermeden worden dat het peil verder zakt. (BKH)





Meer over Zuun