Extra controle op parking voor mensen met beperking 16 mei 2018

02u37 0

Het gemeentebestuur heeft extra controles aangekondigd aan parkeerplaatsen die voorbehouden zijn aan mensen met een beperking. Er zal nagegaan worden of er een gehandicaptenkaart is, of die nog geldig is, en of de persoon die aan de kaart gelinkt is nog altijd ingeschreven staat in het bevolkingsregister. Er zal ook gecontroleerd worden of de persoon die gelinkt is aan de kaart, ook gebruikmaakt van de bewuste auto. "In onze gemeente hebben we 114 parkeerplaatsen voor personen die beschikken over een Europese parkeerkaart", zegt schepen van Welzijn Lucien Wauters (CD&V). "Wij vragen iedereen om solidair te zijn en deze plaatsen vrij te houden indien je er geen recht op hebt."





(BKH)