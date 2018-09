Expo over einde Eerste Wereldoorlog 06 september 2018

Dit weekend en het weekend nadien zet het Continental Theological Seminary in Sint-Pieters-Leeuw de deuren open voor een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Daarbij wordt ingezoomd op de gebeurtenissen in Sint-Pieters-Leeuw zelf. Zo wordt uitgelegd wat de Duitse bezetting voor de inwoners betekende. Er worden ook nooit vertoonde foto's en nieuwe informatie getoond aangevuld met voorwerpen uit de collectie van Victor Packu. Het Continental Theological Seminary is te vinden op de site Rattendael. De tentoonstelling is op zaterdagen 8 en 9 en zondagen 15 en 16 september te bezoeken telkens van 14 uur tot 18 uur. (BKH)