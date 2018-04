Exen vliegen elkaar in de haren 13 april 2018

02u47 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 43-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot 12 maanden cel voor slagen en verwondingen.

De man kon de breuk met zijn ex niet verkroppen en verschafte zich in mei 2016 toegang tot haar appartement. Daar geraakte hij slaags met zijn ex en een vriendin van haar. "Hoewel ze de deur met twee kasten hadden gebarricadeerd is hij toch binnen geraakt. Daar liepen beide vrouwen verwondingen op terwijl hijzelf niets had", aldus het parket. De verdediging zag de zaken toch wat anders. "Zijn ex heeft jaren judo beoefend. Zij heeft hem aangevallen en had hier dus ook voor de rechtbank moeten staan. Wettige zelfverdediging", klonk het. De rechter lachte deze uitleg weg en veroordeelde hem. (WHW)