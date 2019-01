Ex-N-VA’ster Katleen Bury op tweede plaats kamerlijst Vlaams Belang Bart Kerckhoven

17 januari 2019

16u09 0 Sint-Pieters-Leeuw Katleen Bury uit Sint-Pieters-Leeuw heeft van Vlaams Belang de tweede plaats gekregen op de lijst voor de Kamer bij de volgende verkiezingen. Opvallend: Bury is een voormalig kabinetsmedewerkster van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Ze is erg kritisch voor haar oude baas en haar oude partij.

Volgens Bury is het geen toeval dat Weyts zijn focus heeft verlegd naar dierenwelzijn en mobiliteit. “In de Vlaamse Rand is het resultaat van zijn beleid een enorme ontgoocheling”, zegt ze. “De cijfers in de Rand ogen roder dan ooit. 4 op 10 inwoners is intussen van vreemde origine, de helft van de leerlingen is anderstalig en 1 op 3 sociale woningen gaat naar niet-Belgen. Indien er geen kordate beleidsommezwaai komt, worden Vlamingen minderheid in eigen streek.”

Bury rekent af met de hele partij. “Net als vele N-VA-kiezers voel ik mij bekocht. De N-VA heeft haar Vlaamse eisen verkocht voor enkele Belgische zilverlingen. Voor mij is het Vlaams Belang de enige partij die zichzelf trouw is gebleven en zijn rechtlijnigheid en geloofwaardigheid behoudt”, aldus Bury.

Bury is advocate van opleiding en was tot voor kort nog provincie- en gemeenteraadslid voor de N-VA. In 2010 haalde ze 33.541stemmen vanop de twaalfde plaats op de Senaatslijst. Eerder werkte ze voor het kabinet-Bourgeois, waar ze de problematiek van de Vlaamse Rand op de voet volgde. Ze werkte ook mee de beleidsnota Vlaamse Rand van minister Weyts uit.