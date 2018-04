Europalaan afgesloten in één richting 04 april 2018

De Europalaan zal van 9 tot 20 april afgesloten worden in één richting. Vivaqua laat er in die periode nieuwe nutsleidingen aanleggen, en dat vanaf het kruispunt met de Pepingensesteenweg. Wie naar het centrum wil rijden, moet dat doen via Bergensesteenweg, Lotstraat en Galgstraat. Ook de bussen van De Lijn zullen die omleiding volgen. In de andere rijrichting kan je gewoon doorrijden. (BKH)