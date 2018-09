Energiescan in assistentiewoningen 01 september 2018

In de assistentiewoningen Van Parys in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek zal een energiescan uitgevoerd worden die in kaart brengt waar er werken moeten gebeuren om minder energie te verspillen. De kosten van de scan lopen op tot 3.000 euro maar de Vlaamse overheid betaalt dat bedrag. Het OCMW moet dan wel de werken uitvoeren. OCMW-raadslid David Van Vooren (sp.a) is voorstander van de scan. "Met deze maatregel slaan we twee vliegen in één klap", zegt Van Vooren. "We besparen energie, wat goed is voor het milieu. En bovendien zorgen we ook voor een financiële besparing, wat goed is voor het OCMW en de bewoners van de assistentiewoningen."





(BKH)