En opnieuw rijdt auto Kreatos binnen NA KAPSALON IN HALLE WAS NU DAT IN LEEUW 'AAN DE BEURT' BART KERCKHOVEN

05 april 2018

02u29 0 Sint-Pieters-Leeuw Voor de tweede keer in vier maanden tijd is een wagen in onze regio geëindigd in een kapsalon van Kreatos. Deze keer reed een bestuurder de zaak langs de Bergensesteenweg binnen. Gewonden vielen er niet, maar de schade is groot.

Het ongeval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, omstreeks 3 uur. Een automobilist die op de Bergensesteenweg reed en de Emile Vandersteenenstraat wilde indraaien, verloor tijdens dat manoeuvre de controle over het stuur. Zijn Citroën C5 eindigde vervolgens in het grote raam van kapsalon Kreatos. De bestuurder had de geboorte van zijn kind gevierd met alcohol en blies positief. Hij zal het dus mogen uitleggen in de politierechtbank.





De bestuurder en zijn passagier bleven ongedeerd, maar in het kapsalon is de schade groot. "Niet alleen het raam is gesneuveld", toont verantwoordelijke Debbie Raman. "Ook de muur is beschadigd, en de tafel waar de klanten knippen is volledig vernield. Zelfs de spiegel aan de muur is gebarsten. Maar het is schade die we wel snel kunnen herstellen." Een ploeg van brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam intussen al langs om de stabiliteit van het gebouw te controleren, en daar bleek inderdaad geen gevaar te schuilen. Dat was ook goed nieuws voor de bewoner van het appartement boven het kapsalon. Het gesneuvelde raam werd nog diezelfde raam dichtgetimmerd met houten panelen.





Helaas geen grap

Het ongeval bracht meteen herinneringen aan 16 december naar boven. Toen eindigde een wagen zijdelings in een kapsalon van Kreatos in Halle, op de hoek van de Nijvelsesteenweg en de Leopoldstraat. Hier was de bestuurder aan het slippen gegaan op een spekglad wegdek. "De expert moet eind deze maand nog langskomen", zegt An Milikan, verantwoordelijke van het Halse salon. "Toen ik vannacht (dinsdagnacht, red.) telefoon kreeg van de politie, dacht ik eerst dat het een grap was. Maar dat is het dus jammer genoeg niet. Vorig keer konden we de zaak na enkele dagen opnieuw openen en ik denk dat ook hier alles snel hersteld zal worden. We laten ons bij Kreatos niet snel uit ons lood slaan. Al is het nu wel erg toevallig dat we dit twee keer in korte tijd meemaken, en dat in salons die nauwelijks vier kilometer van elkaar verwijderd zijn."





Klanten die een afspraak hadden in Sint-Pieters-Leeuw zullen nu in Halle geholpen worden. "Vorige keer hebben wij klanten uit Halle geholpen, dus nu draaien we die rollen om", zegt Debbie Raman. "Vandaag (woensdag, red.) is het doorgaans een drukke dag, waarop we vooral kinderen over de vloer krijgen. Maar ik weet dat we op de collega's uit Halle kunnen rekenen. En ik hoop natuurlijk dat we hier in Sint-Pieters-Leeuw snel kunnen heropenen."