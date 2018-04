Eerste trajectcontrole komt eraan HARDRIJDERS ONTSNAPPEN NIET MEER OP POSTWEG EN LENNIKSEBAAN BART KERCKHOVEN

06 april 2018

02u29 0 Sint-Pieters-Leeuw Wie vanaf deze zomer het gaspedaal te diep induwt op de Postweg en Lenniksebaan, zal het geweten hebben. In beide straten word je dan in de gaten gehouden via trajectcontrole.

De trajectcontrole op de Lenniksebaan in Vlezenbeek werd al bijna vier jaar geleden aangekondigd. Destijds leek het nog de eerste soortgelijke installatie in de provincie te worden, maar in tussentijd hebben heel wat andere gemeenten in Vlaams-Brabant een tandje bijgestoken. Zo wordt er bijvoorbeeld al sinds enkele maanden met slimme camera's gecontroleerd op invalswegen in buurgemeente Lennik.





Maar dat net de Lenniksebaan uitgerust wordt met trajectcontrole, hoeft allerminst te verbazen. Het is immers een drukke in- en uitvalsweg voor wie vanuit het Pajottenland naar Brussel wil en omgekeerd. "De Lenniksebaan is na de Bergensesteenweg de straat waar de meeste verkeersslachtoffers vallen", zei burgemeester Luc Deconinck (N-VA) daarover al in het verleden. "In veel gevallen moet de oorzaak van een ongeval gezocht worden bij overdreven snelheid en daarom werd de Lenniksebaan destijds al naar voren geschoven als potentiële kandidaat voor trajectcontrole."





De trajectcontrole op de Lenniksebaan wordt ingevoerd tussen het kruispunt Juwet en de gewestgrens, waar 70 kilometer per uur gereden mag worden. Om te vermijden dat weggebruikers zouden uitwijken naar de haast parallel lopende Postweg, zal ook die straat trajectcontrole krijgen. Ook hier gaat het om de zone waar je 70 kilometer per uur mag rijden: van de gewestgrens tot het begin van de bebouwde kom.





Nummerplaten controleren

Leeuw telt vandaag al twaalf camera-installaties met ANPR-functie. Dat betekent dat die nummerplaten kunnen controleren. De gemeente was in deze ook een pionier, met de eerste toestellen die in 2016 ingezet werden. De camera's op de Lenniksebaan en de Postweg zullen die ANPR-functie ook hebben. De politie doet in het kader van recherchewerk al vaak beroep op beelden van zo'n camera's, maar in Leeuw worden ze nu voor het eerst ook gebruikt voor trajectcontrole.





De gemeente zal later nog een derde trajectcontrole krijgen, op de Bergensesteenweg. Al moet die eerst nog heraangelegd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer. Eens die werken achter de rug zijn, zal er gecontroleerd worden in een zone tussen de Albert Van Cotthemstraat en de Georges Wittouckstraat, waar 50 kilometer per uur gereden mag worden. En dan zijn de gevaarlijkste straten van Sint-Pieters-Leeuw uitgerust met trajectcontrole.