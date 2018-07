Eerste single voor Yanni Iliadis 06 juli 2018

02u37 0

De Vlezenbeekse zanger Yanni Iliadis heeft zijn eerste single uitgebracht. De 20-jarige Iliadis maakte een liedje over zijn kinderdroom. "Ik wil met mijn muziek de mensen laten genieten van het moment", zegt hij zelf. "En ze gelukkig maken en hun problemen doen vergeten." De single werd opgenomen bij topproducer Patrick Hamilton en wordt begeleid door een aantal gerenommeerde muzikanten zoals Vincent Pierins en Herman Cambré bekend van onder andere Clouseau. Yanni Iliadis schrijft nummers in het Frans, Engels, Nederlands en Grieks, maar gaat vooral voor een Franse carrière als zanger. Yanni's nummers zijn akoestische pop-folk Franse chansons met een vleugje Griekse roots. Naast gitaar speelt Yanni ook piano. Het nummer 'Félicitation' is beluisterbaar via onder andere iTunes en Spotify. (BKH)