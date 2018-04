Eerste plannen Drie Fonteinenbrug klaar AANLEG STRATEN EN FIETSPADEN STARTEN IN AUGUSTUS BART KERCKHOVEN

28 april 2018

02u30 0 Sint-Pieters-Leeuw De eerste werken voor de nieuwe Drie Fonteinenbrug over het Kanaal Brussel-Charleroi starten in augustus. Dan worden de straten en de fietspaden aan de oevers aangelegd. De brug zal vooral gebruikt worden door vrachtwagens die nu nog over de Bergensesteenweg denderen.

Via de Drie Fonteinenbrug, genoemd naar de straat in Drogenbos, zal al het zware vrachtverkeer uit de industriezone langs de Bergensesteenweg op de grens van Zuun en het Negenmanneke in de toekomst wegrijden naar de Humaniteitslaan richting Brusselse Ring. Op de gemeenteraad is nu groen licht gegeven voor de eerste werken. Er moeten langs de oevers van het kanaal namelijk ook straten aangelegd worden en het gemeentebestuur zal de aanleg van de fietspaden betalen. "Het worden extra brede fietspaden", zegt schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V). "Er wordt 17,7 miljoen euro in het project geïnvesteerd. We zullen het geld dat we investeren wel volledig terugkrijgen via subsidies. Enkel de openbare verlichting langs de straten moeten we betalen en dat bedrag zal iets meer dan 70.000 euro zijn."





Al in augustus zou de aanleg van de straten starten vanaf de Eugène Ghijsstraat. De nieuwe straten liggen achter het winkelcentrum Shopping Pajot. "Een paar dagen geleden werd het eerste voorontwerp voor de brug voorgesteld", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA).





Wezenlijk verschil

"De Waterweg liet weten dat alles op schema zit en daar zijn we blij om. De brug is een van de drie oplossingen om het verkeer vlotter te krijgen op de Bergensesteenweg. Vanuit de industriezone vertrekken en arriveren dagelijks heel wat vrachtwagens die nu allemaal de steenweg oprijden. Als dat zwaar vervoer weggeleid wordt richting Humaniteitslaan zal dat een wezenlijk verschil betekenen op de steenweg. Ook de aanpassingen op de steenweg ter hoogte van de meubelwinkel Ikea door het Brussels Gewest en de heraanleg van de Bergensesteenweg op ons grondgebied door het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer moeten uiteindelijk leiden tot betere doorstroming van het verkeer daar. De fietsers hebben dan weer een vlottere verbinding naar de fietssnelweg langs het kanaal. De fietspaden zijn er vier meter breed. Ook dat zal een meerwaarde zijn in de toekomst want dat betekent dat mensen nog eenvoudiger naar het werk kunnen pendelen met de fiets."





Intussen lopen de studies nog over andere delen van het project. Zo wordt nog uitgezocht of behalve vrachtwagens ook het andere verkeer over de brug kan gestuurd worden. Er liggen daarvoor nog enkele scenario's op tafel.





Volgend jaar in augustus kan de bouw van die brug zelf beginnen. In 2021 moeten de eerste vrachtwagens over de brug rijden.