Eddy Planckaert trekt startlijn voor Binck Bank Tour 07 juni 2018

02u53 0 Sint-Pieters-Leeuw Eddy Planckaert was gisteren te gast in Sint-Pieters-Leeuw, waar hij samen met burgemeester Luc Deconinck (N-VA) een symbolische startlijn trok voor de Binck Bank Tour. Op 17 augustus is de gemeente immers het vertrekpunt van één van de etappes.

Planckaert zakte samen met vertegenwoordigers van hoofdsponsor Binck Bank af, om als ambassadeur de wielerwedstrijd te promoten. Ooit koerste hij ook zelf nog in Sint-Pieters-Leeuw. Zo reed hij mee in de Leeuwse Pijl, een wedstrijd die destijds één van de grootste wielerevenementen in de streek was. "De gemeente stond toen toch wel op de kaart van het wielrennen", zegt Planckaert. "Daarom is het leuk dat de Binck Bank Tour ook hier halt kan houden. De wedstrijd is hier al enkele keren te gast geweest, en ik merk dat het gemeentebestuur er opnieuw een feest van wil maken."





Renners bewonderen

De rittenkoers zakte al af naar Leeuw in 2015 en 2016, toen nog onder de naam Eneco Tour. "Deze keer vertrekt hier een etappe", zegt sportschepen Jos Speeckaert (CD&V). "We kiezen hiervoor omdat het voor wielerfans leuker is. De renners kunnen dan bewonderd worden - de grote namen uit het peloton zullen deelnemen. We zijn blij dat we zo'n topevenement kunnen aanbieden."





Wie de start wil bijwonen zal vanuit deelgemeente Vlezenbeek naar het centrum kunnen pendelen met een bus. Ook wordt een deel van de Makro-parking voorbehouden aan wielerfans, die van daar de bus kunnen nemen naar de startplaats. (BKH)