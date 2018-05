Eddy Longeval trekt Vlaams Belang-lijst 08 mei 2018

Gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter Eddy Longeval zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de Vlaams Belang-lijst trekken in Sint-Pieters-Leeuw. De 45-jarige politicus zetelt sinds 2006 in de gemeenteraad en is ook op professioneel vlak aan de slag bij de nationale afdeling van de partij. In de komende weken zal Longeval nog meer kandidaten bekendmaken. Vlaams Belang wil tijdens de kiescampagne vooral thema's als veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit aansnijden. (BKH)