Dwergpoedel trippelt rond in Sint-Antonius 26 mei 2018

Woonzorgcentrum Sint-Antonius heeft er een attractie bij. Sinds kort huppelt dwergpoedel Milo er rond. Baasje Lenka Van Roy werkt in Sint-Antonius en brengt hem elke dag mee. "Ik wilde zelf wat gezelschap in huis en gezien hier vroeger al een rusthuishond was, stelde ik de directie voor om Milo mee te nemen. Hij is klein en verliest geen haar, perfect dus. Velen van hen hadden vroeger zelf een hond en dus roept hij ook herinneringen op." Op de afdeling waar Lenka werkt, is Milo intussen goed ingeburgerd. "Het klikt tussen Milo en de bewoners", zegt Lenka. (BKH)