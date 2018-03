Dronken achter het stuur met voorlopig rijbewijs 08 maart 2018

P.W. heeft de Halse politierechtbank verlaten met een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 360 euro. Die straf kreeg hij na een ongeval in Vlezenbeek, op 5 juni 2017. Dat ongeval gebeurde nadat hij een overstekende vos aangereden had. Op zich niets om voor veroordeeld te worden, ware het niet dat hij met een voorlopig rijbewijs en zonder begeleider op de baan was. Bovendien had hij 1,08 promille alcohol in het bloed, wat overeenkomt met zo'n vijf glazen bier. "Intussen heeft mijn cliënt zijn definitief rijbewijs", aldus de advocaat van P.W. "Hij volgt ook leerschool, waardoor zijn dagen goed gevuld zijn. Hij zou dan ook liever geen werkstraf krijgen." Het werd dan ook een rijverbod en een boete, met nog een uithaal van politierechter Johan Van Laethem erbij: "Met een voorlopig rijbewijs en zat op de baan. Ongehoord!" (MEN)