Drie vrienden samen voor de rechter, maar vrijgesproken voor straatracen Tom Vierendeels

06 februari 2019

17u52 0 Sint-Pieters-Leeuw Drie jonge bestuurders verschenen maandag samen voor de Halse politierechtbank op verdenking van straatracen. De rechter sprak hen hiervoor uiteindelijk vrij, maar twee van hen kregen wel een straf omdat ze onder meer te veel hadden gedronken.

De groep vrienden was op 10 november 2017 in Brussel uitgegaan om de verjaardag van een vriend uit Halle te vieren. Met drie wagens gingen ze de Hallenaar thuis afzetten, om nadien terug te keren naar Brussel. Rond 1 uur ’s nachts kreeg een politieploeg hen echter in het vizier op de Bergensesteenweg. De inspecteurs zagen hoe ze dicht bij elkaar reden aan onaangepaste snelheid en elkaar aanzetten tot sneller rijden. Toen de drie wagens voor een rood verkeerslicht stond, toonde een van de passagiers zijn middenvinger aan de inzittenden van een andere wagen. De drie bestuurders aan hoge snelheid toen het licht op groen sprong en bij het volgende verkeerslicht diende een van hen te stoppen. De politie besloot dat het welletjes geweest was en haalde de wagen naar de kant. Een andere politieploeg werd ingeschakeld om de andere twee voertuigen naar de kant te halen.

Bij de controle bleken twee van de drie bestuurders onder invloed van alcohol te rijden. De advocate gaf wel aan dat er geen sprake is van het elkaar aanzetten tot harder te rijden en ze vond dat de onaangepaste snelheid ook niet bewezen was.

De oordeelde dat er geen sprake was van een straatrace. Een van de bestuurders die onder invloed was kreeg een boete van 200 euro, een rijverbod van 20 dagen en hij moet zijn praktisch rijexamens opnieuw afleggen. De tweede man die onder invloed reed kreeg een hogere straf, omdat het alcoholgehalte hoger lag en omdat er sprake is van herhaling: 1.600 euro boete -waarvan 1.040 euro met uitstel-, een rijverbod van drie maanden en hij moet slagen voor de vier examens. De derde chauffeur kwam er het goedkoopst vanaf met een boete van 160 euro en acht dagen rijverbod.