Drie rechters beoordelen brandstichtingen Ook in tweede proces 3 jaar cel gevorderd voor agent Wouter Hertogs

11 december 2018

17u19 0 Sint-Pieters-Leeuw Een agent van de politiezone Brussel-Zuid riskeert een effectieve celstraf van drie jaar voor zes brandstichtingen, verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte. Het proces werd overgedaan omdat de vorige keer slechts 1 rechter zetelde terwijl het er drie moesten zijn.

Net als op 31 oktober vorderde het openbaar ministerie -nu voor drie rechters- een effectieve celstraf van 3 jaar voor L.L., een 36-jarige agent van de zone-Zuid. Op 13 december 2016 werd L.L. (36) opgepakt op verdenking van zes brandstichtingen, allen in de buurt van zijn woonplaats in Vlezenbeek. De eerste van die reeks trof nota bene zijn eigen wagen, die in de zomer van datzelfde jaar in vlammen opging. “Hij zat financieel aan de grond en kreeg door het opstrijken van het verzekeringsgeld weer ademruimte”, aldus het parket dat daarmee een motief vond voor de eerste brand die de man zou gepleegd hebben. De man leek immers een enorme pechvogel te zijn: met enige zin voor overdrijving bleek zowat alles in zijn buurt vuur te vatten. Na zijn wagen volgden nog een hoop snoeiafval, een boom en twee parasols. Ook werd er geprobeerd om nog een andere wagen in brand te steken. “Ervoor, erna, of tijdens: hij was altijd in de buurt”, aldus het parket, dat evenwel moest toegeven dat het motief onduidelijk bleef. Het grootste deel van het verzekeringsgeld werd immers al uitbetaald toen de latere brandjes gesticht werden. Psychiatrisch onderzoek wees bovendien uit dat L.L. geen pyromaan was.

Deskundige

zijn advocaat Marijn Van Nooten richtte zich dan ook op de eerste brand, die volgens het openbaar ministerie bedoeld was om de verzekering op te lichten.. “Zowel het labo als de brandweer zagen geen tekenen van brandstichting in zijn eigen auto. Enkel de branddeskundige beweerde dit, maar op basis van wat? Het verslag van de branddeskundige is volledig in tegenspraak met de bevindingen van het gerechtelijk lab. In het licht van deze tegenspraak zouden we graag een tegenexpertise aanvragen. Deze zou duidelijkheid kunnen brengen. Een tegenexpertise is echter niet meer mogelijk, omdat het wrak al vernield is.” Daarom zijn de rechten van verdediging dermate geschonden dat de strafvordering onontvankelijk is.

Tunnelvisie

Voor de andere brandstichtingen vroeg Van Nooten de vrijspraak. “Slechts bij één brand was er een getuige, maar die heeft mijn cliënt veertig minuten vóór de brand zelf gezien. Bij een ander feit werd een aansteker gevonden met daarop een DNA-spoor dat niet overeenkomt met dat van mijn cliënt. Dit zegt eigenlijk alles over dit dossier. Pure tunnelvisie van de speurders!” Uitspraak op 10 januari.