Drankenhandelaar op N-VA-lijst 28 april 2018

Drankenhandelaar Olivier Huygens staat op de voorlaatste plaats van de N-VA-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "Als ondernemer heb ik veel dingen in positieve zin zien veranderen in onze gemeente", zegt Huygens, die zaakvoerder is van drankenservice Schoentjes in het Leeuwse gehucht Brukom. "Als drankenhandelaar ben ik nauw betrokken bij het sociale leven. Daarom wil ik nu mijn schouders zetten onder het N-VA-beleid in Sint-Pieters-Leeuw." Eind januari stelde N-VA al een volledige lijst voor maar die wordt nu aangepast. Ondervoorzitter Jan Van Belle zet een stap opzij en wil zich vooral achter de schermen inzetten voor de partij en Jeroen Tiebout schuift dan weer door naar plaats 27. (BKH)