Dorpscafé én zaal in kerk MAAR ZE ZAL OOK NOG DIENEN VOOR EREDIENSTEN BART KERCKHOVEN

09 maart 2018

02u34 0 Sint-Pieters-Leeuw De kerk in Ruisbroek kan in de toekomst nog steeds dienen voor erediensten, maar kan ook een grote zaal en zelfs een dorpscafé herbergen. Dat toekomstplan werd na twee jaar onderzoek voorgesteld aan de inwoners. "Het volgende bestuur kan met dit voorstel op zoek gaan naar een architect", zegt schepen voor Erediensten Jan Desmeth (N-VA).

Een werkgroep van de Vlaamse overheid zat de voorbije twee jaar rond de tafel met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek van Ruisbroek om een nieuwe bestemming te geven aan de Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouwkerk. Dat huiswerk is nu klaar en de resultaten zijn bekend. "Het was altijd de bedoeling om een deel van de kerk voor erediensten te behouden", zegt schepen Desmeth. "In dit plan wordt die ruimte voorzien in het koor. Daar kunnen veertig tot vijftig mensen vieringen bijwonen. In het schip wordt dan een grote zaal voorzien die gebruikt kan worden voor uiteenlopende activiteiten. Tentoonstellingen, concerten en lezingen behoren zeker tot de mogelijkheden. Een derde luik is dan een dorpscafé dat ingericht kan worden in de zijbeuk naar het Kerkplein toe. Daar kan de gevel zelfs mooi opengewerkt worden zodat dat dorpscafé echt zichtbaar deel uitmaakt van het centrum met een mooi terras."





Ondergrondse garage

Dat terras gaat dan wel ten koste van parkeerplaatsen die er nu zijn. Maar daar heeft het gemeentebestuur al aan gedacht. "We praten al met de ontwikkelaar die een woonproject wil bouwen op de ACV-site naast de kerk", zegt Desmeth. "Daar is een ondergrondse garage gepland. Als daar twee tot drie keer zoveel parkeerplaatsen voorzien kunnen worden kunnen we van het Kerkplein een verkeersvrij plein maken. Dat zou het centrum echt opwaarderen." Het voordeel van de drie opdelingen is dat alles ook gecombineerd kan worden. "Als er dan grotere activiteiten of misvieringen plaatsvinden dan kunnen de zalen ook aan mekaar gekoppeld worden", zegt Desmeth.





Verbouwen niet voor nu

Het plan is nu voorgesteld maar de realisatie zal pas voor binnen enkele jaren zijn. "Enkele maanden voor de verkiezingen kan het niet dat wij hier al een beslissing over nemen. De studie is nu klaar en een volgend gemeentebestuur kan er zich over uitspreken. Als het bestuur dat wil kan er meteen een architect aangezocht worden om de plannen concreet te maken. Maar echt verbouwen zal pas midden volgende legislatuur kunnen."





De kerk in Ruisbroek is voorlopig de enige die op deze manier onder de loep genomen wordt. "Er was ook een draagvlak bij de bevolking, de parochie en de kerkfabriek", zegt Desmeth. "Een nieuwe bestemming geven aan een kerk is een ingrijpende beslissing voor een gemeenschap. Hier in Ruisbroek denkt iedereen mee na over die toekomst en daarom leek het ons logisch in die deelgemeente het project op te starten."