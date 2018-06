Door de erehaag richting pensioen JUFFEN CHANTAL EN MARTINE IN STIJL UITGEWUIFD DOOR LEERLINGEN BART KERCKHOVEN & WIM DE SMET

30 juni 2018

02u25 1 Sint-Pieters-Leeuw Met spijt in het hart - maar ook met een korf vol mooie herinneringen - hebben juf Chantal en juf Martine gisteren afscheid genomen van respectievelijk de Sint-Lutgardisschool in Zuun en De Schatkist in Asse. "Die veertig jaar zijn voorbijgevlogen", lacht juf Martine.

Juf Chantal Mertens (60) arriveerde op haar laatste schooldag zowaar in een riksja aan de schoolpoort van Sint-Lutgardis, in het Leeuwse gehucht Zuun. Trapper van dienst was directeur Francis Van Rompuy, die zijn zorgjuf samen met een escorte van fietsende leerkrachten aan de voordeur van haar huis verrast had. "Ik ben geschrokken toen ze plots aanbelden", lacht Chantal. "Maar het was een leuke rit naar school. Al zijn we op de kasseien aan de Hoge Paal wel stevig door elkaar geschud!"





Aan de school vormden de ouders, leerkrachten en vooral de leerlingen een erehaag voor Chantal, die na veertig jaar met pensioen gaat. "Ik ben destijds aan de slag gegaan als zevende leerkracht in de school", vertelt ze. "Vandaag is de groep gegroeid tot meer dan vijfentwintig leerkrachten. De school is dus veel groter geworden, maar ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan. Ik ben ook eventjes directrice geweest, maar ik miste de kinderen te veel." Grote plannen heeft ze voorlopig nog niet, want eerst wil Chantal wat rust vinden in haar leven. "Maar als de directeur vrijwilligers zoekt, wil ik af en toe zeker wel eens komen meehelpen", knipoogt ze.





Alles in het rood

In de Mollestraat in Asse namen de leerlingen van basisschool De Schatkist dan weer afscheid van juf Martine De Kock (60). Zij werd thuis opgepikt in een sierlijke limo. Aan de schoolpoort wachtte ook haar een erehaag, gevormd door leerlingen die in het rood uitgedost waren en elk een rode roos in de hand hielden. Op de tonen van 'Rood' van Marco Borsato werd ze als een heldin nog een laatste keer naar haar klas begeleid.





Opmerkelijk: juf Martine begon al in 1978 met lesgeven in de gemeenteschool en heeft altijd in het tweede leerjaar gestaan. "Toen ik hier aankwam, was dat een heel grote klas", vertelt ze. "In oktober werd de klas gesplitst en zo kon ik er aan de slag. Ik ben ook altijd in dat tweede leerjaar gebleven. Het is ook een leuke leeftijd: de kinderen zijn nog heel spontaan en je krijgt veel vriendschap en voldoening terug."





Juf Martine was ook blij met haar rode roosjes. "Ik had het eigenlijk niet meer verwacht, want we hebben dinsdag al een feestje gevierd. Maar het was een leuke verrassing. Jammer dat het allemaal gedaan is, want ik heb dit werk altijd met volle goesting gedaan. Anderzijds denk ik ook: ik heb me veertig jaar ingezet voor de school, nu is het tijd voor iets anders."