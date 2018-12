Don Bosco organiseert kerstmarkt voor Mucovereniging Bart Kerckhoven

18 december 2018

11u35 2

De kinderen van de Don Boscobasisschool in Sint-Pieters-Leeuw organiseren een kerstmarkt en voordele van de Mucovereniging. De actie wordt georganiseerd in het kader van de Warmste Week. De kinderen baten zelf kraampjes uit waar ze lekkers en warme drankjes te koop aanbieden. Maar ook de ouders zijn van de partij en brengen zelfgemaakte geschenkjes aan de man. Op Diezelfde dag vindt ook de jaarlijkse boekenbeurs plaats in de refter van de school. De kerstmarkt vindt plaats vanaf 15.30 uur tot 19.30 uur in de school langs de Jules Sermonstraat.