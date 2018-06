Dolgedraaide ex lost schoten aan Italiaans restaurant 25 juni 2018

02u35 0 Sint-Pieters-Leeuw Een boze man heeft gisterochtend twee schoten gelost met een jachtgeweer aan het Italiaans restaurant In De Piste. Hij bedreigde er zijn ex die er in het restaurant werkt.

De man dook omstreeks 5 uur op in de straat en haalde zijn jachtgeweer boven. Hij zou in de lucht geschoten hebben en niemand zou gewond zijn geraakt. Nadien stapte de man wel in zijn wagen en scheurde hij weg richting Halle. Ter hoogte van de rotonde met de Lotstraat verloor de man de controle over het stuur en zijn auto belandde tegen de rotonde. De man kon door de politie meteen opgepakt worden en werd ter beschikking gesteld van het parket.





In het verleden zou de man al eerder zijn ex-partner bedreigd hebben.





In de Burgemeesterstraat vond na de feiten een uitgebreid onderzoek plaats en ook de menen van het labo van de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse op zoek naar sporen. Daardoor bleef de straat uren afgesloten.





In april werd ook al een bestelwagen van het restaurant in brand gestoken. Of ook dezelfde verdachte voor de feiten verantwoordelijk is blijft voorlopig onduidelijk. (BKH)