Dolgedraaide druggebruiker slaat twee agenten werkonbekwaam 05 april 2018

02u30 0 Sint-Pieters-Leeuw Een dolgedraaide druggebruiker heeft gisterochtend twee inspecteurs van de politiezone Zennevallei verwond tijdens een vechtpartij.

De agenten merkten omstreeks 4 uur een wagen op die zonder lichten door de wijk Negenmanneke reed. De bestuurder zwalpte over de baan. De inspecteurs besloten om de auto naar de kant te halen, maar dat was allesbehalve naar de zin van de inzittenden.





De passagier stapte uit en begon de agenten de huid vol te schelden. Ondertussen liet de bestuurder drie vrouwen uitstappen die op de achterbank zaten. Ook zij gedroegen zich agressief, maar sloegen nadien op de vlucht. Ook de bestuurder wilde opnieuw instappen en wegrijden en uiteindelijk moesten de agenten hem overmeesteren. Dat ging niet zonder slag of stoot: de agressieveling deelde enkele vuistslagen uit. Een tweede patrouille die intussen ter plaatse gekomen was, kon de man uiteindelijk overmeesteren. Hij bleek geen onbekende te zijn voor het gerecht.





De twee inspecteurs die in de klappen deelden, zijn respectievelijk één en twee dagen arbeidsongeschikt. Korpschef Mark Crispel reageert verontwaardigd. "Ik zal blijven inzetten op een goede training voor onze agenten om hier mee om te leren gaan. De politie moet slagkrachtig zijn en er staan." (BKH)