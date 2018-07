Djohara en Niels scoren in VS 10 juli 2018

Djohara en Niels Vande Casteele uit Sint-Pieters-Leeuw wonnen beiden hun leeftijdsreeks in de XTERRA offroad triatlon in Californië, in en om Lake Tahoe op 2.000 meter hoogte. Djohara is marketing manager bij ElliptiGO, dat de eerste elliptische fiets uitvond en recent de stand-upbike lanceerde. Niels is professor aan de University of California in San Diego en betwist daarnaast on- en off-roadtriatlons. Hij finishte in vijf van zijn zes races dit jaar op het podium. Beiden mikken op het WK in Hawaï.





(SVDL)