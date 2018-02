Dief hoopt op mildere straf 01 februari 2018

02u45 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 52-jarige man uit Vorst heeft in de rechtbank een milde straf gevraagd nadat hij een merkwaardige diefstal gepleegd had in het Media Markt-filiaal in Sint-Pieters-Leeuw.

De man had bij verstek een effectieve celstraf van tien maanden gekregen voor feiten van vorig jaar. Toen opende hij in de winkel de doos van een luidspreker, en verwijderde hij de beveiliging. Daarop verstopte hij die luidspreker elders in de winkel. Maar een veiligheidsagent had alles in de gaten. Hij besloot de luidspreker gewoon te laten liggen, en zag hoe de beklaagde daags nadien de winkel binnenstapte, de verstopte luidspreker recupereerde en er doodleuk mee naar buiten wandelde.





"Meneer werd al zes keer veroordeeld voor diefstal", aldus het parket. "Hij is een gewoontemisdadiger. Tien maanden cel is niet meer dan terecht." Uitspraak op 20 februari. (WHW)