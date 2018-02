Dief blijft ontkennen, ondanks duidelijke camerabeelden 20 februari 2018

02u27 0 Sint-Pieters-Leeuw Een twintiger uit Anderlecht werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van één jaar voor meerdere diefstallen.

De man werd op 9 maart van vorig jaar gefilmd toen hij aan een Colruytwinkel in Sint-Pieters-Leeuw een wagen openbrak. Hij ging vervolgens aan de haal met een gps-toestel. Maar ondanks het feit dat hij ontegensprekelijk gelijkenissen vertoonde met de gefilmde dief, ontkende de twintiger. Zelfs toen bleek dat de dief in beeld komt terwijl hij in de wagen van de beklaagde stapt. "Het is boven elke twijfel dat de beklaagde ook de man op de beelden is", oordeelde de rechter. Ook voor de diefstal van een elektrische fiets en zijn betrokkenheid bij een andere inbraak in een geparkeerde wagen werd de twintiger schuldig bevonden. (WHW)