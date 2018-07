Diamanten huwelijk voor Jacques en Myriam 13 juli 2018

Jacques Dulieu (81) en Myriam Tidrick (79) uit de Zonneweelde in Sint-Pieters-Leeuw vierden hun diamanten huwelijk. Ze leerden elkaar kenen tijdens een optreden van een orkest in Stambruges. Myriam raakte zwanger en ze trouwden ook snel nadien. Myriam die in de naaischool studeerde, maakte zelf haar trouwjurk. Jacques verliet de vakschool en ging naar het leger. Daar werd hij monteur bij de luchtmacht en bij Philips. Toen ze in Brussel woonden, studeerde Jacques Nederlands, Engels en Duits. Myriam opende een kledingboetiek. Uiteindelijk verhuisden ze na Ukkel, naar Leeuw. Het kopple heeft eeen dochter, Johan, en de kleinkinderen Pierre en Charlotte. Toen de kleinkinderen werden geboren ruilden ze hun katten voor honden. Hiermee wandelt Jacques dagelijks om zijn conditie te onderhouden. Samen trokken ze regelmatig met de caravan naar Frankrijk.





(SMH)