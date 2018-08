Den Top breidt uit vijf jaar na opening WERKEN AAN GEMEENTESCHOOL KOSTEN 2 MILJOEN EURO BART KERCKHOVEN

07 augustus 2018

02u35 0 Sint-Pieters-Leeuw Amper vijf jaar nadat de nieuwe school van Den Top geopend werd, zijn er nu al uitbreidingswerken begonnen. Er worden zes klassen en een sportzaal bijgebouwd. Het project kost meer dan 2 miljoen euro, maar wordt gefinancierd met geld van de Vlaamse overheid.

De stalen top die de naam van de school symboliseert langs de Topstraat is weggehaald en een graafmachine heeft de voorzijde van basisschool Den Top al helemaal opgebroken. De komende maanden zal een aannemer zes klassen en een sportzaal bijbouwen zodat de gemeenteschool de kleuters uit de deelgemeenten Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem kan ontvangen als ze aan hun lagere schoolcarrière starten. "Het wordt géén megaschool", benadrukt schepen van Onderwijs Gunther Coppens (N-VA). "Vandaag verwelkomen we iets meer dan 230 kinderen. Dat aantal zal dan wel lichtjes stijgen, maar de klasjes zelf zullen kleiner zijn. We mikken op klassen met zeventien of achttien leerlingen. Met die uitbreiding willen we vooral kinderen vanuit het schooltje Puur Natuur laten doorstromen naar Den Top."





Zes jaar geleden zaten er in Puur Natuur in Oudenaken amper twaalf leerlingen. "En dat in een gemeente die officieel een capaciteitsprobleem in het onderwijs heeft", zegt Coppens. "Dat had dus vooral te maken met het feit dat kinderen die in Puur Natuur startten niet zomaar naar een andere school doorstroomden. Nu is dat opgelost, want ze kunnen na de kleuterschool starten in de lagere gemeenteschool. Het aantal leerlingen is intussen gestegen op Puur Natuur. Vandaag zitten er al meer dan dertig kinderen."





Ontmoetingscentrum

Eind augustus beginnen ook de werken in ontmoetingscentrum De Molenborre waar het dorpsschooltje Puur Natuur meer ruimte zal krijgen en waar ook verenigingen dan lokalen ter beschikking krijgen.





Verenigingen kunnen trouwens ook mee profiteren van de nieuwe sportzaal die aan Den Top word gebouwd. "Die sportzaal zal ook door hen buiten de schooluren gebruikt kunnen worden", zegt Coppens. "Vandaag heeft Den Top een multifunctionele zaal. Door een ingerichte sportzaal te bouwen, wordt ook op die manier extra ruimte gecreëerd."





De uitbreiding van Den Top is het eerste project dat kan rekenen op Vlaamse subsidies dat wordt uitgevoerd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trok meer dan 4 miljoen euro uit voor projecten in de gemeente. Het Gemeenschapsonderwijs zoekt nog een aannemer om de school De Groene Parel in het Negenmanneke uit te breiden en ook voor de nieuwe school van Sint-Lutgardis op de grens van Ruisbroek en Zuun is er nog geen aannemer aangeduid.