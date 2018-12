De Wegwijzer verkoopt pompoensoep voor Buurthuis 1601 Leerlingen ontdekken buurthuis in Ruisbroek na actie voor goed doel Bart Kerckhoven

19 december 2018

08u21 2

De gemeenteschool De wegwijzer uit Ruisbroek verkocht zelfgemaakte pompoensoep aan de schoolpoort. De opbrengst schonken de kinderen van de school aan Buurthuis 1601. De medewerkers kunnen zo rekenen op 460 euro extra steun.

De actie kaderde in de Warmste Week. De leerlingen van het zesde leerjaar werden als bedanking ondergedompeld in het reilen en zeilen van het Buurthuis. Een hele voormiddag konden de kinderen zich uitleven in het buurthuis. Ze speelden op de kicker- en airhockeytafel en doken in de spelkoffers. Er werd ook een knutselhoek ingericht en de kinderen mochten hun zegje doen tijdens een creatieve brainstorm over de toekomst van het Buurthuis 1601. De kinderen kregen warme chocolademelk en een koekje.

“Wij zijn zeer blij en ontroerd met de keuze voor het Buurthuis 1601 als goed doel”, zegt buurtwerkster Sofie Vanobberghen van Buurthuis 1601. “Daarom hebben we vooraf een klasronde gedaan. We gingen in elke klas op bezoek om onszelf en het buurthuis voor te stellen. We proberen zoveel mogelijk kinderen te bereiken en hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. Via deze kennismaking hopen we nog meer kinderen te bereiken.” Naast een kinderwerking op woensdag biedt het Buurthuis activiteiten voor tieners en jongeren, onderneemt ze acties om de buurt samen te brengen en voorziet ze open inloopmomenten en jobbegeleiding voor buurtbewoners.

Buurthuis 1601 is een project van Groep INTRO in opdracht van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.