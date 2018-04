De Lillies mikken op finale Belgium's Got Talent 12 april 2018

02u25 0 Sint-Pieters-Leeuw Vijf turnvriendinnetjes uit Lot, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle hopen vrijdagavond door te stoten naar de finale van Belgium's Got Talent.

Vorig jaar schreven de meisjes zich in, dit jaar charmeerden ze publiek en jury met hun originele kostuums en hun mix van dans en turnen. Eén van de mama's heeft intussen een nieuwe choreografie uitgewerkt die De Lillies ook al netjes ingestudeerd hebben. De vijf meisjes tussen 10 en 11 jaar oud willen dan ook graag die plaats in de finale bemachtigen.





Amélie, Lucie, Elin, Lila en Anaïs zijn vrijdagavond te zien in het VTM-programma, dat om 20.40 uur begint. Via de VTM-app en sms kan je voor hen stemmen. (BKH)