De klassieker met kerst: De Kerstfuif van KLJ Vlezenbeek Bart Kerckhoven

20 december 2018

08u20 0 Sint-Pieters-Leeuw Het is haast even traditioneel als Kerstmis zelf maar op kerstdag organiseert de jeugdbeweging KLJ uit Vlezenbeek opnieuw de Kerstfuif. Die vindt plaats in het trefcentrum Laekelinde.

De fuif start om 21 uur. “In Laekelinde gaan we jullie zoals ieder jaar weer verwennen met leuke muziek en goede beats, voor ieder wat wils,” laat de KLJ weten. “Zo zal het in zaal 1 een groot feestje worden en in zaal 2 gaan we onze geliefde Techno & Tech-House liefhebbers opnieuw verwennen met muziek van de hoogste plank.” De jongeren hebben ook dit jaar een VIP room ingericht boven het hoofdpodium en er worden verschillende lekkere cocktails geserveerd. Wie honger heeft kan een beker pasta bestellen. Kaarten kosten 5 euro aan de ingang en 6 euro aan de kassa. Meer info op www.kerstfuifwixsite.com/kerstfuif.