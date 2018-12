De Groene Parel krijgt geld voor fluohesjes en fietsenstalling Bart Kerckhoven

17 december 2018

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 5.000 euro vrijgemaakt voor basisschool De Groene Parel in Sint-Pieters-Leeuw. Daarmee kan de school fluohesjes voor de kinderen aankopen en het geld zal ook worden gebruikt om een fietsenstalling te plaatsen. In totaal krijgen 36 scholen provinciale steun voor de uitwerking van mobiliteitsprojecten. In totaal werd er zo 157.391,67 euro verdeeld. “We willen scholen stimuleren om van stappen en fietsen met de leerlingen een gewoonte te maken”, legt gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene (CD&V) uit. “Ze stellen een jaarplan op met het hele jaar door aandacht voor praktische verkeerslessen. Zo doen kinderen en jongeren al vroeg ervaring op in het verkeer, wat hen voorbereidt op het moment waarop ze alleen de straat op gaan.”