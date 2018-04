David Fleurus opent Spontane Goesting 13 april 2018

Gisteren gingen de deuren van café Spontane Goesting voor de eerste keer open voor het grote publiek. De kroeg is de opvolger van het legendarische In De Linde.

David Fleurus is de drijvende kracht achter café Spontane Goesting. Hij stond tot 2012 achter de tapkranen van café In De Linde, de herberg van zijn ouders. Vorig jaar ging In de Linde failliet. Fleurus keerde terug naar zijn oude liefde en heropende het café onder de nieuwe naam Spontane Goesting. "Ik ben blij dat iedereen de weg teruggevonden heeft naar het café", zegt hij. "We deden niets speciaal tijdens deze openingsdag, maar het is toch al druk geweest. Na enkele hectische weken kunnen we eindelijk écht beginnen." (MEN)