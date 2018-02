Dats 24 wil tankstation langs Bergensesteenweg 15 februari 2018

Het bedrijf Colim, de vastgoedtak van Colruyt Group, heeft een bouwaanvraag ingediend voor een eerste Dats 24-tankstation in Sint-Pieters-Leeuw.





Het tankstations zal gebouwd worden op de voormalige site Bergpoot, langs de Bergensesteenweg in Zuun. Die site kocht Colruyt Group over van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. Het tankstations zal twee pompeilanden krijgen en je zal er ook CNG kunnen tanken.





Voorts wil Colruyt Group ook een volledig nieuwe winkel bouwen op de site naast de winkel die er al jaren staat. Hiervoor wordt binnenkort een aanvraag ingediend.





(BKH)