Dansclub Riverboots Country laat iedereen dansen 02u27 0 Foto Mozkito

In taverne De Grove langs de Jan Vanderstraetenstraat in Sint-Pieters-Leeuw is de nieuwe dansclub 'Riverboots Country' opgestart.





"Wij willen onze leden de nieuwste en populairste dansen aanleren om zo dan deel te nemen aan talrijke country en linedance evenementen", klinkt het bij de club.





De lessen vinden plaats op donderdag en zondag in het zaaltje van Taverne de Grove in Sint-Pieters-Leeuw . "Als door de gemeente erkende dansclub zullen we ook regelmatig deelnemen aan demo's en aan evenementen van de gemeente en plaatselijke verenigingen."





Meer info via riverbootscountry @gmail.com, de Facebookpagina van de vereniging en de website https://riverbootscountry.wixsite.com/home.











(BKH)