Dan toch geen schlagerzanger in gemeenteraad Bart Anneessens Cops geeft mandaat door aan partijgenote Aurore Van Den Meersche Bart Kerckhoven

11 januari 2019

08u55 0 Sint-Pieters-Leeuw Zanger en festivalorganisator Bart Anneessens Cops (25) zetelt dan toch niet in de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw voor zijn partij Gemeentebelangen. Eerste opvolgster Aurore Van Den Meersche (23) neemt zijn plaats in.

Anneesens Cops laat weten dat de groei van zijn partij centraal staat en hij kondigt meteen al aan om over zes jaar opnieuw deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Eerst en vooral doe ik aan politiek om de mensen te helpen, niet om mandaten te verzamelen”, legt Anneessens Cops uit. “Ik heb ook altijd gezegd geen euro te willen overhouden aan mijn politiek engagement. Ik ben een activist die opkomt voor de burger en dat wordt mogelijk gemaakt door een persoonlijke financieel comfortabele carrière.”

Plan voor ogen

Bart Anneessens Cops heeft zelfs een groter plan voor ogen. “Ik heb al heel de wereld mogen bezichtigen en overal draait deze maar rond twee dingen: politiek en kapitaal. Mijn bedoeling is om via verschillende projecten nog kapitaalkrachtiger te worden, om zo nog zwaarder te wegen op de politieke agenda in heel Vlaanderen. Zelf een mandaat opnemen hoeft dus niet. Ik ben een jonge man die wil opkomen voor zijn volk, zonder er zelf munt uit te slaan.”

Bart Anneessens Cops kondigde na de verkiezingen aan om in navolging van Gemeentebelangen in mei deel te nemen aan de Vlaamse verkiezingen onder de naam Provinciebelangen. Anneessens Cops kreeg 515 voorkeurstemmen achter zijn naam bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.