Dakbalk scheurt: sportcomplex ontruimd TWEE JAAR GELEDEN OOK AL PROBLEMEN MET STABILITEIT GEBOUW TOM VIERENDEELS

12 maart 2018

02u32 0 Sint-Pieters-Leeuw Het Wildersportcomplex, de gemeentelijke sporthal en het zwembad in de Sportlaan, is zaterdagmiddag in allerijl ontruimd na mogelijk instortingsgevaar. Eén van de dakbalken begon te scheuren en ook in de muren werden barsten vastgesteld. Vandaag zal het gebouw onderzocht worden.

Ongeveer 150 sporters, zowel zwemmers als gebruikers van de veertig jaar oude sporthal, werd zaterdag prompt gevraagd hun activiteiten zo snel mogelijk te beëindigen en het sportcomplex te verlaten. Het was een onthaalmedewerkster die rond 11 uur een krak hoorde, en samen met de beoefenaars van een gevechtssport werd een scheur in één van de dakbalken vastgesteld. "Het gaat om de spant op de scheiding van het onthaal met de sporthal", weet burgemeester Luc Deconinck (N-VA). "De hulpdiensten werden verwittigd en onmiddellijk was duidelijk dat de situatie ernstig was." Brandweerzone Vlaams-Brabant West, de Brusselse brandweer en de lokale politie lieten het gebouw onmiddellijk ontruimen. "Bij verder nazicht werden ter hoogte van die balk ook barstjes in de muren vastgesteld", gaat Deconinck verder.





Onder meer zwemclub de Waterleeuwen en de judoclub dienden het sporten te stoppen en moesten noodgedwongen naar huis. Ploegen van Volleybalclub Zuun hadden in de namiddag in totaal een viertal thuismatchen gepland. De eerste ploeg die arriveerde was de U11. "We waren eigenlijk net binnen in het gebouw toen ons werd gevraagd om terug naar buiten te gaan", vertelt coach Lilith Van Dorpe. "We hadden een match tegen Londerzeel op de planning staan. Nu moeten we nagaan of we kunnen uitwijken. Twee jaar geleden was er al een gelijkaardig probleem en moesten we enkele weken ook elders trainen en matchen spelen." Volgens burgemeester Deconinck konden enkele ploegen hun matchen spelen bij de ploegen die ze normaal dienden te ontvangen.





Zonnepanelen te zwaar

Korpschef Mark Crispel liet samen met de burgemeester en in samenspraak met de brandweer het gebouw verzegelen tot zeker maandagavond. "Maandagochtend zullen we met een deskundige de stabiliteit van het gebouw laten onderzoeken en laten nagaan wat de oorzaak is", verklaart Deconinck. "Voorlopig kunnen we dus niet vooruitlopen op de feiten. Pas na onderzoek weten we of het probleem van korte of lange duur zal zijn. Als het van lange duur zullen we de clubs uiteraard wel bijstaan in het zoeken naar oplossingen."





Opmerkelijk is wel dat hetzelfde probleem zich twee jaar geleden ook al stelde. Toen sloot de zaal voor enkele weken. "Na onderzoek kwam naar voor dat de zonnepanelen op het dak te zwaar waren en de balken dus te veel gewicht moesten dragen", vertelt de burgemeester. "Er kwamen lichtere zonnepanelen, maar aangezien er zich nu opnieuw problemen voordoen, stelt zich uiteraard de vraag of er een andere fundamenteel probleem is. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen."