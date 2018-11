Cultuur- en erfgoedorganisaties tonen zich op eindejaarsmarkt Bart Kerckhoven

26 november 2018

11u25 0 Sint-Pieters-Leeuw De cultuur- en erfgoedverenigingen uit de streek presenteren zich op een originele eindejaarsmarkt aan het grote publiek in Trefpunt Laekelinde.

Op zondag 2 december organiseert de Cultuurregio Pajottenland Zennevallei in Trefpunt Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw het jaarlijks eindejaarsevenement voor de erfgoed- en cultuurliefhebbers uit de regio. Dit keer werd voor een jaarmarkthema gekozen, een aloude traditie in Sint-Pieters-Leeuw.

Aan de kraampjes van de erfgoed- en cultuurverenigingen kan iedereen hun aanbod en publicaties ontdekken. Op de markt zijn ook lokale specialiteiten die geproefd kunnen worden.. De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde organiseert voor de gelegenheid een initiatie boogschieten op de liggende wip. De bibliobus, de mobiele bibliotheek van de gemeente Beersel, zal ook halt houden en zelfs het

Belgisch trekpaard is er te bewonderen. Illustratrice Lobke Rondelez (Redlobster) zal live tekenen wat er gebeurt op de markt. Zoals het ook al jaren de traditie is op de jaarmarkt van Vlezenbeek wordt er zelfs een kramballekesworp georganiseerd waarbij verschillende prijzen te winnen zijn. Iedereen is welkom op zondag 2 december tussen 10 uur en 14 uur.